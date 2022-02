L’Ecosantagata a Magione per la sfida alla Tmm Iacact

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una sfida sulla carta da vincere agevolmente. La Iacact, infatti, occupa l’ultima posizione in classifica a quota zero punti, mentre l’Ecosantagata, reduce dalla bella vittoria per 3-0 nel recupero dell’undicesima giornata contro il Grosseto, ha raggiunto il Prato al secondo posto.

Potrebbe essere l’occasione per fare qualche esperimento con il turn-over dalla panchina, ma prima di tutto mister Stefano Beltrame vuole mettere al sicuro il risultato. “La partita di domani vale tre punti, come tutte le altre, quindi dobbiamo giocarla con la stessa concentrazione – avverte –. Schiereremo la miglior formazione possibile, anche perché non dobbiamo dimenticarci che quella di domani sarà la seconda partita che giocheremo in due mesi: abbiamo bisogno di ritrovare il ritmo gara e non possiamo sottovalutare niente”.

Negli scorsi giorni il palleggiatore civitonico Andrea Cordano si era proiettato anche alle partite successive a quella con la Iacact, affermando che l’obiettivo dell’Ecosantagata era quello di uscire con 9 punti dalle prossime tre giornate. “Concordo con quanto ha detto Andrea – commenta Beltrame – e mi fa piacere sentire che la squadra ha questa determinazione. D’altronde il calendario in questo momento potrebbe esserci leggermente favorevole, visto che le nostre concorrenti per i playoff si affronteranno tutte tra loro, e noi dobbiamo approfittarne. Ma questo non significa che dobbiamo distogliere l’attenzione dalla partita di domani: pensiamo a fare i tre punti a Magione, poi penseremo agli avversari della settimana dopo”.

Ecosantagata Civita Castellana