“Le Foibe messe ancora in discussione per fomentare l’odio”

NewTuscia – VITERBO – In seguito alle esternazioni del rappresentante di un’associazione di stampo politico riportate da un giornale locale, secondo le quali il Giorno del Ricordo, celebrato a livello nazionale come condanna ai massacri delle foibe (10 febbraio), sarebbe solo una strumentalizzazione dell’estrema destra, si è espresso Jacopo Polidori, consigliere comunale di Vallerano Tricolore del Comune di Vallerano, da sempre in prima linea per commemorare le vittime della tragedia vissuta negli anni ’40 dai nostri antenati.

Il Giorno del Ricordo è solo una strumentalizzazione dell’estrema destra. Conferma?

Assolutamente no. Il giorno del Ricordo è una festa nazionale riconosciuta con una legge del 2004, e non è stata fatta da un Governo d’estrema destra; è stata fatta giustamente per ricordare la “pulizia etnica” degli italiani da parte dei comunisti slavi e di Tito.



Perché, secondo lei, viene definita questa strumentalizzazione, mentre altri giorni dedicati alla memoria invece no? Potrebbe essere definita questa stessa una strumentalizzazione dell’accusa di strumentalizzare?



Certo, tutto perché esiste ancora questa “guerra civile” dal ’45 in poi, mai riconciliata. Le foibe sono un prodotto di quella non riconciliazione di quell’odio.



Tutto ciò che non è consono alla Sinistra, tra l’altro, viene automaticamente tacciato di “strumentalizzazione dell’estrema destra”. Ma questo come il 4 novembre.

In sintesi, quello che non è allineato al pensiero della sinistra diventa strumentalizzazione.

Crede davvero, come sostenuto da alcuni, che i massacri architettati da Tito siano giustificabili in funzione dell’occupazione italiana dell’ex Jugoslavia? Che siano stati, cioè, un’inevitabile conseguenza?

Continuano a usare il termine “complessità della situazione orientale”, ma non c’è niente di complesso e niente di giustificabile. È molto chiaro quello che è successo: i comunisti slavi di Tito hanno fatto una epurazione degli italiani, considerati fascisti, nell’errata equazione italiano=fascista, mandando di mezzo anche persone che, ormai si sa, non c’entravano assolutamente niente col fascismo.

Ma ti dirò, anche se qualcuno fosse stato fascista, non erano certo loro che avrebbero dovuto deciderne la “punizione”: non è che c’è il tribunale popolare che decide chi vive e chi muore.

Una violenza non giustifica un’altra violenza.



Voler far passare i massacri di Tito come inevitabile conseguenza è una cosa gravissima. Soprattutto a mente fredda, dopo 80 anni. Un crimine è sempre un crimine.

Dopo tutto questo tempo bisognerebbe azzerare tutto, accettare che sono stati fatti degli errori da tutte le parti, senza la ricerca di un valore assoluto, affermando la complessità della storia.

Non serve ancora andare a fomentare la discussione.

Concludiamo riportando un altro concetto storico diffuso pochi giorni fa: le foibe non sarebbero state la causa dei massacri, ma solo i luoghi di sepoltura. Condivide la riflessione storica? Crede che possa avere rilevanza nell’ambito di massacri storicamente documentati?

Innanzitutto non è vero perché veniva buttata gente ancora in vita al loro interno. E comunque anche questa è ormai una cosa storicamente assodata.

Non capisco come si possano ancora sostenere queste cose col solo obiettivo di fomentare l’odio. Se uno comincia a fare così, tutto diventa relativo e tutto giustificabile.

Per quello che riguarda la rilevanza, comunque, assolutamente no. Trovo difficile parlare ancora di questo nel 2022. Il 10 febbraio andrebbe ricordato punto e basta. Senza fare discussioni. È possibile questo?