Umberto Fusco: “Approvato emendamento per consentire il regolare trasporto della Macchina di Santa Rosa”

NewTuscia – VITERBO – E’ stato approvato in Senato un emendamento presentato dai senatori della Lega volto a consentire in zona bianca lo svolgimento di feste popolari e manifestazioni all’aperto, anche con modalità itinerante, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.





L’approvazione dell’emendamento consentirà il regolare trasporto della Macchina di S.Rosa per l’anno 2022, che altrimenti, dopo già due anni di assenza dalle vie della città, al pari delle altre feste popolari e manifestazioni culturali, non avrebbe potuto tenersi.

Lo scadere dello stato di emergenza il 31 marzo e l’avanzamento della copertura vaccinale, grazie alla norma appena introdotta, aprono finalmente alla possibilità di tornare a vedere sfilare per il centro della nostra città la Macchina di Santa Rosa, e a tenere vivo il mantenimento di tradizioni popolari fondamentali per la comunità viterbese.



L’organizzazione del trasporto della Macchina di Santa Rosa è senz’altro complessa, specialmente nel particolare momento che stiamo vivendo, ed è necessario sin da ora impegnarsi, ognuno secondo il proprio ruolo, affinché il 2022 possa vedere restituita ai viterbesi la serata più attesa dell’anno, da svolgersi in totale sicurezza e capace di richiamare l’attenzione dell’intero Paese.



Umberto Fusco

Senatore Lega