“Stiamo lavorando perché le discoteche tornino al 100%”

“E’ chiaro che sono contento che riaprono i locali, era ora; siamo stati il settore più colpito e meno ristorato in questa pandemia: ancora deve uscire il promesso decreto attuativo per i prossimi ristori che il Governo vorrebbe dare ai locali.”

I locali riaprono con le stesse condizioni di quando sono stati chiusi a dicembre, 50% della capienza e mascherina non in pista ma fuori. In merito si è espresso il presidente di Silb Viterbo Luca Talucci: “Sono le stesse linee guida del giorno in cui ci hanno fatto chiudere completamente.”

“E’ chiaro che riapriamo con una certa preoccupazione, perché comunque le spese sono al 100% e la riduzione di capienza fa sì che non abbiamo le casse piene; anzi le casse sono abbastanza vuote, perché sono certo che il settore da ballo è stato quello più disintegrato da questa pandemia. – anche perché – I ristori sono arrivati col contagocce, quasi niente”.

Tuttavia un lato in qualche modo positivo, Talucci, cerca comunque di trovarlo: “Ringraziando Dio, a parte uno (ex Milk, il Fly) che non riaprirà più, non abbiamo perso nessun associato degli altri 11.”

“Noi chiaramente invitiamo tutte le persone a varcare le porte di qualsiasi discoteca, perché sono locali sicuri, sicuri dal Covid, dove ci si può divertire. Ci sono delle buone agenzie che controlleranno avventori e gestori all’interno dei locali.”

Per quanto riguarda, invece, Silb: “Abbiamo già fatto alcuni incontri con dei Ministri per spiegar loro il problema di questo 50%: stiamo lavorando per far sì che la stagione invernale si possa chiudere al 100%. Considerato che la curva è in discesa, non c’è nessun motivo per cui i nostri locali debbano aprire solo al 50%.”

In conclusione, il presidente ci ha tenuto a ringraziare chi si occupa del controllo dei locali abusivi, che sono “un danno” per chi, correttamente, rispetta le regole: “Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto, Giovanni Bruno, il questore di Viterbo e tutte le Forze dell’Ordine.”