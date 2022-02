Rinnovo della commissione urbanistica comunale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ancora qualche giorno per rispondere all’avviso pubblico riguardante il rinnovo della commissione urbanistica comunale. I termini per la presentazione delle domande scadranno il prossimo 15 febbraio.

Tutti i dettagli sono riportati nell’avviso pubblico n. 4 del 31-1-2022, emanato dal settore VII del Comune di Viterbo, con il quale si rende noto che l’ente intende procedere alla selezione di tre professionisti – architetti, ingegneri o geometri – iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 10 anni, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella materia urbanistica, e di ulteriori tre professionisti esperti in materia di “scienze geologiche”, “paesaggio e clima”, “scienze socio-giuridiche-economiche” da nominare quali componenti della commissione urbanistica del Comune di Viterbo.



La commissione è composta da sette componenti tra cui è compreso il dirigente del settore VII, con funzioni di presidente.



Si ricorda che possono presentare la propria candidatura tutte le figure professionali in possesso di adeguata competenza, in possesso di laurea in architettura o ingegneria, ovvero diploma di geometra, diploma di laurea o di scuola media superiore in materie attinenti le “scienze geologiche”, il “paesaggio e clima”, le “scienze socio-giuridiche-economiche”. Tali figure devono aver maturato una qualificata esperienza in materia urbanistica (con riferimento ai tre componenti architetti, ingegneri e geometri), ovvero una maturata esperienza afferente le “scienze geologiche”, il “paesaggio e clima”, le “scienze socio-giuridiche-economiche” (con riferimento agli ulteriori tre componenti). La commissione dura in carica tre anni (a far data dalla prima seduta).



La domanda dovrà essere indirizzata al settore VII “Urbanistica – Centro Storico – S.U.E. – E.R.P. – Innovazioni Tecnologiche” e presentata entro e non oltre il 15 febbraio 2022. Ulteriori dettagli sulla modalità di presentazione delle domande sono indicati nell’avviso, consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio > avvisi vari o alla sezione Settori e uffici > settore VII Urbanistica > avvisi pubblici o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/art-26-delle-n-t-a-del-vigente-p-r-g-rinnovo-commissione-urbanistica-comunale/ .



Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail suaep@pec.comuneviterbo.it .