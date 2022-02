NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il volume, a cura di Andrea Alessi e Luisa Caporossi, è il primo catalogo completo sui dipinti che compongono la ricca pinacoteca del Museo della Città di Acquapendente, dove sono conservate opere d’arte di grande pregio provenienti dalla Diocesi, dalla Asl e dalle collezioni agostiniane e francescane. Frutto di una lunga indagine condotta tra le carte d’archivio, ricostruisce le origini della collezione, con particolare riguardo ai principali capolavori, tra cui figurano tele di Francesco Nasini e tavole di Girolamo di Benvenuto del Guasta, Maestro di Marradi e Sano di Pietro, sulle quali fornisce strumenti di studio di grande rilevanza. Numerose le notizie sulla storia della raccolta, con provenienze, attribuzioni e spostamenti attraverso i secoli, senza tralasciare i più importanti restauri. Completa il volume una ricca appendice documentaria sostanzialmente inedita (a cura di Danila Dottarelli e Monica Ceccariglia), e un apparato iconografico realizzato per l’occasione. Il volume vanta le presentazioni del soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale Margherita Eichberg e del Sindaco Alessandra Terrosi.

Edito da Antiquares nel dicembre 2021, è inserito nella collana Exhibits (dimensioni: 23x1x23cm; codice Isbn 13: 979-1280731098). Il catalogo è acquistabile, nei principali store online e presso il bookshop del museo, presso la sede principale di Palazzo Vescovile e all’infopoint nella Torre Julia de’ Jacopo.