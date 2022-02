Castiglione in Teverina ed il Museo del Vino sabato in Tv

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Sabato prossimo, 12 febbraio, “Paese che Vai”, la seguitissima trasmissione di Cusano Italia TV, (canale 264 DTT, ore 10), sarà interamente dedicata a Castiglione in Teverina. La conduttrice televisiva Pina Giordano ci mostrerà le meraviglie del suggestivo borgo della Tuscia. Una visita emozionante tra vicoli, piazze, monumenti storici, ma anche prelibatezze tipiche locali, con al centro il vino ed il Museo ad esso dedicato, il MUVIS.

Vedremo come il Museo del Vino di Castiglione in Teverina sia sorto all’interno dell’ex complesso produttivo dei Conti Vaselli, sfruttando le vecchie cantine che oggi arricchiscono uno spettacolare percorso museale dedicato alla cultura enologica locale.

L’allestimento è stato studiato in modo da ottenere il pieno coinvolgimento del visitatore: accanto alle tracce materiali e immateriali del mondo contadino (strumenti, foto, racconti) e delle vicende storiche ed umane delle Cantine Vaselli (con video, gigantografie e macchinari) sono stati “messi in scena”, con installazioni scenografiche, gli aspetti della produzione e della tradizione vinaria nel territorio della Teverina, accanto ai grandi temi di più ampio respiro culturale che il vino suggerisce.

Le telecamere di “Paese che Vai” si inoltreranno nel percorso di visita del Muvis, fino in profondità, per raggiungere l’area museale denominata “la Cattedrale”, dove sono custodite le botti piu’ grandi d’Italia.

Seguendo la puntata capiremo come a Castiglione in Teverina si respiri tutt’ora l’identità di una comunità che per decenni ha vissuto assecondando il ritmo del lavoro in vigna, che assicura ancora oggi una produzione vinicola di particolare eccellenza.

Tanti gli ospiti della trasmissione tra cui anche il “Primo Cittadino” Leonardo Zannini. La puntata, in onda dalle ore 10 alle 11.30 si può seguire anche in Streaming online/app