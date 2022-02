Previsioni del tempo per Tuscia, Lazio, Italia del 10/02/2021

Viterbo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il Lazio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, più compatta su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi su Liguria, Pianura Padana e Triveneto; qualche pioggia nella notte in Friuli.

AL CENTRO

Al mattino qualche addensamento tra Toscana e Umbria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.

Temperature minime in generale aumento; massime stabili o in lieve calo al centro-nord, in rialzo al meridione.

