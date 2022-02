“I matti di Dio” di Ariele Vincenti al Teatro Boni annullato

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – A causa della situazione legata all’emergenza sanitaria in corso, lo spettacolo “I matti di Dio” di Ariele Vincenti al Teatro Boni di Acquapendente, originariamente previsto per domenica 13 febbraio 2022, è stato annullato.

La stagione diretta da Sandro Nardi dà quindi appuntamento, salvo imprevisti, alla successiva data in cartellone, domenica 6 marzo, con il gradito ritorno di Debora Caprioglio in un classico di Carlo Goldoni, “La locandiera“. Nonostante il periodo molto difficile, il Boni conferma il suo impegno nel portare avanti la stagione e le attività per la promozione del teatro e della cultura.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.