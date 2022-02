Ferrovia Roma nord, siamo all’anno zero

NewTuscia – VITERBO/ROMA – Quotidianamente (DA MESI) vengono soppresse dalle 10 alle 30 corse, con picchi di 50 in alcuni giorni. Non è mai nota la causa, ma spesso la intuiamo: carenza di materiale rotabile? Contagi da covid19 tra il personale di guida e in stazione? Scioperi e problematiche interne? Incidenti? Tutto è rendicontato con maniacale dovizia di particolari sui nostri canali social, facebook e twitter in particolare.Questo stato di cose porta sempre più pendolari ad abbandonare il treno per una più inquinante, s

tressante, caotica e costosa mobilità privata, con buona pace di tutti i buoni propositi regionali e governativi di incentivare la intermodalità e la mobilità sostenibile.



Oggi alle 11.20 saremo in diretta radiofonica su Radio Roma Capitale (FM 93.00 oppure in streaming sul loro sito internet) per parlare di questo e fare il punto della situazione dopo i recenti incontri avuti con Cotral, Astral, ANSFISA e con il Municipio XV. Abbiamo spaziato su tutti i fronti, a volte anche con il supporto del comitato pendolari della ferrovia Roma-Ostia Lido, dato che condividiamo (purtroppo) la stessa proprietà (Regione Lazio) e la stessa gestione (ATAC).

Dal 1 luglio per la gestione dovrebbe subentrare Cotral, mentre per le manutenzioni infrastrutturali Astral. Al momento, a parte i proclami dell’assessorato regionale ai trasporti, nulla di concreto si è ancora finalizzato, propedeutico al passaggio di consegne. Mancano poco più di 4 mesi…



Per fortuna ANSFISA ci ha tranquillizzato dicendo che i nostri treni non dovrebbero subire manutenzioni forzate come quelli della romalido, perchè dai documenti prodotti da Atac…è tutto a posto. Li abbiamo invitati a controllare e a verificare direttamente sul campo.



ASTRAL ci ha dato delle tempistiche sulle gare, mentre con il Municipio XV abbiamo avuto una importante e continua interlocuzione per far ripristinare un po’ di decoro urbano in alcune stazioni, tra cui Montebello, abbandonate da anni alla sporcizia e al degrato, fatte salve quelle poche volte che il comitato pendolari ha ripulito quelle zone.



Sul nostro sito troverete i resoconti degli incontri con i soggetti sopra indicati e il conto alla rovescia per le promesse fatte sull’arrivo dei nuovi treni, i lavori di raddoppio per la tratta riano-morlupo e montebello-riano e il subentro per la gestione. Li terremo sempre aggiornati per verificare se alle promesse seguiranno i fatti.Nel frattempo, come ciliegina sulla torta, è uscito il Rapporto Pendolaria 2022 ( disponibile anche al seguente link https://www.pendolaria.it/presentazione-rapporto-pendolaria-2022/) che fotografa ancora una volta in maniera impietosa lo stato delle ferrovie regionali, con la nostra roma nord e la roma-ostia lido tra le peggiori d’Italia! Ormai sono anni che “vinciamo” questo titolo di cui faremmo volentieri a meno se solo le promesse si trasformassero in fatti senza attendere le calende greche!



Da qua vogliamo ripartire, dalle cose non fatte.



Buon ascolto in radio e seguiteci su facebook e twitter!

FB Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord