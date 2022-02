Di Sorte (FI): “Giulio Marini nuovo commissario comunale di Viterbo. Ora al lavoro per le elezioni amministrative”￼

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamoA seguito delle dimissioni del commissario cittadino di Forza Italia Mauro Proietti, avvenute nei giorni scorsi per motivi di natura personale, il Coordinatore regionale Claudio Fazzone, ha individuato Giulio Marini quale nuovo commissario della città di Viterbo.Desidero ringraziare a nome mio personale e di tutto il Comitato provinciale di Forza Italia, Mauro Proietti per il suo impegno costante ed il lavoro svolto in questi anni, in cui ha dimostrando grande vicinanza all’amministrazione comunale ed al nostro gruppo consiliare.

Mauro rimane a disposizione del movimento politico e continuerà ad essere il nostro responsabile provinciale del dipartimento Cultura.La decisione di nominare Giulio Marini è la migliore che si potesse prendere, perché Giulio è la persona che attualmente incarna quei valori che, alla vigilia delle elezioni amministrative, sono necessari: serietà, esperienza, competenza e generosità. Davanti a noi abbiamo una tappa fondamentale, per la quale dobbiamo farci trovare pronti, continuando a lavorare con determinazione alla composizione del quadro delle alleanze, ed elaborando una proposta politica appetibile che parta dal coinvolgendo dei militanti, dei dirigenti e dei nostri rappresentanti nelle istituzioni. Sono convinto che, unendo le energie migliori, possiamo interpretare il sentimento del nostro elettorato e di quella parte di società civile che ci vede come riferimento portante per il governo delle istituzioni locali.A Giulio Marini vanno gli auguri di buon lavoro miei e di tutti i dirigenti provinciali di Forza Italia.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di FI