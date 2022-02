Semi di Pace: il buongiorno si vede dal mattino

NewTuscia – TARQUINIA – In questi primi due mesi dell’anno è attivo, presso la Cittadella di Semi di Pace e grazie al fondamentale contributo della Fondazione Carivit (Fondo di Solidarietà 2021), il Progetto denominato “Il buongiorno si vede dal mattino” che sta sostenendo, attraverso l’acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari essenziali e articoli per la prima infanzia, famiglie con figli residenti nel comune di Tarquinia e in quelli immediatamente limitrofi che, a seguito della crisi economica collegata alla emergenza sanitaria tutt’ora in corso, hanno subito un drastico peggioramento della propria condizione.

Destinatari diretti sono 50 nuclei familiari con uno o più figli di età non superiore ai 15 anni, in comprovata condizione di disagio socio-economico, residenti nei Comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, Monte Romano e Canino.

Il contributo della Fondazione Carivit ci sta permettendo di acquistare prodotti alimentari essenziali per la crescita sana dei più piccoli, garantendo loro una prima colazione e una merenda bilanciate e complete, alleggerendo, così, le famiglie dalla spesa del pasto più importante della giornata, molto spesso sottovalutato.

Ogni famiglia sta ricevendo un pacco pronto contenente generi alimentari e prodotti di primaria necessità in quantità necessaria per rispondere al fabbisogno della famiglia e alla tipologia dei componenti.



Sono previste due tipologie di pacchi pronti, come di seguito indicato:

• Kit prima infanzia (per nuclei familiari dove sia presente almeno un figlio di età compresa tra 0 e cinque anni), contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, latte in polvere, biscotti, omogeneizzati, pannolini, salviettine, creme e detergenti);

• Kit ragazzi (per nuclei familiari dove sia presente almeno un figlio di età compresa tra 6 e quindici anni), contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, latte, thè, biscotti, succhi di frutta, yogurt, marmellata, fette biscottate