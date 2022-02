Il presidente della Viterbese Romano porta in Tribunale Camilli

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese 1908 Srl comunica di avere incaricato il proprio Legale per avviare presso il Tribunale di Viterbo un procedimento civile nei confronti del terzo responsabile Piero Camilli per il recupero delle somme non versate da quest’ultimo in riferimento al lodo Sforzini, a rateizzazioni Equitalia e a stipendi non pagati.



Il Presidente Romano tranquillizza tutti i tifosi in quanto tali somme sono già state versate anche se ascrivibili alla precedente proprietà.