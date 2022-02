Gesenu Spa: ecco come gestirà il servizio di igiene urbana a Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Presentato stamattina, durante una conferenza online, il nuovo Gestore Gesenu Spa che si occuperà del servizio di igiene urbana nel Comune di Ronciglione dallo scorso 1° Gennaio per i prossimi sette anni.

Durante l’incontro alla presenza di Durante l’incontro alla presenza del Sindaco del Comune di Ronciglione Mario Mengoni, Direttore Operativo Gesenu Massimo Pera, Responsabile Cantieri Esterni Gesenu Leonardo Pezzuto il Comune di Ronciglione insieme al nuovo gestore dei servizi di nettezza urbana Gesenu Spa hanno spiegato quali saranno le importanti modifiche e miglioramenti che verranno apportate nella raccolta differenziata dei rifiuti: innovazioni che permetteranno di raggiungere gli obiettivi fissati dalle attuali normative, oltre ad incrementare la qualità del materiale raccolto e ridurre i rifiuti indifferenziati da conferire in discarica.

Gesenu è una società con oltre 40 anni di esperienza nel settore ambientale e nella raccolta dei rifiuti in molte regioni italiane e all’estero. I cittadini potranno rivolgersi a Gesenu e ai suoi canali di comunicazione per qualsiasi problematica relativa al servizio di raccolta differenziata e servizi correlati.

Il sindaco Mario Mengoni: “Il nostro Comune si è sempre contraddistinto per sensibilità alle tematiche ambientali ed azioni virtuose mirate all’ecosostenibilità, grazie ad un lavoro costante portato avanti dalla nostra amministrazione sin dal suo insediamento. Migliorare il sistema di raccolta differenziata, offrendo ai cittadini un servizio sempre più efficiente ed innovativo, è ciò che ci prefiggiamo di fare, anche grazie alla nuova collaborazione con Gesenu, azienda all’avanguardia nel settore ambientale”.

Il consigliere delegato all’Ambiente, Maura Luzzitelli: “Arriveranno tantissime novità in tema di raccolta differenziata, tra le quali 5 nuove Ecoisole che si aggiungeranno a quella già installata dal Comune di Ronciglione e numerosi canali informativi sul tema a disposizione del cittadino. Punteremo ad aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata nel nostro comune e a creare una rete di confronto costante con la comunità per migliorare sempre di più i servizi offerti”.

COME CAMBIERÀ IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il nuovo servizio fornito da Gesenu, prevede una riorganizzazione generale della raccolta con l’utilizzo di nuovi contenitori/mastelli, nuovi colori identificativi dei vari rifiuti e alcune modifiche come la raccolta dei metalli assieme alla plastica. Ciò che riguarda il nuovo servizio e le modalità di utilizzo e consegna dei contenitori verranno esaustivamente descritti nel pieghevole tecnico del alla lettera di presentazione dei servizi che sarà recapitata a casa di ciascun utente iscritto alla TARI nel comune di Ronciglione.

A partire dal 16 febbraio, il personale incaricato passerà casa per casa per consegnare la dotazione di mastelli o contenitori e far firmare il contratto di comodato d’uso gratuito, spiegare le nuove modalità del servizio, fornire materiale informativo utile alla corretta separazione dei rifiuti e consegnare il calendario di raccolta.

Onde evitare spiacevoli inconvenienti avvertiamo tutti gli utenti che questa attività di consegna casa per casa non prevede nessun costo da parte dei cittadini, il personale incaricato sarà munito di tesserino di riconoscimento e non chiederà nessun tipo di documento che non sia inerente il servizio di raccolta differenziata. Inoltre, in base alle nuove normative di sicurezza a causa del COVID-19, gli addetti saranno muniti di tutti i dispositivi di protezione e limiteranno il contatto diretto con gli utenti allo stretto necessario. Se durante il passaggio non sarete a casa, troverete un avviso con le indicazioni necessarie per il ritiro delle attrezzature.

LE ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO

Oltre alle modifiche già descritte saranno introdotti anche altri servizi complementari che andranno a migliorare il servizio nel suo complesso. In particolare:

– Verranno installate 5 Ecoisole informatizzate con lo scopo di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, dei non residenti de delle utenze commerciali destinate al conferimento di Plastica e metalli, Carta/Cartone, Frazione Organica, Vetro, Secco Residuo. Grazie alle Ecoisole, tutti coloro che si dovessero trovare nella condizione di dover gettare un quantitativo di rifiuti straordinario potranno utilizzare questo servizio che è sempre attivo, senza vincoli di orario né di giorno.

– Verrà attivato un Ecosportello nel Comune di Ronciglione dedicato alle utenze per tutte le esigenze di servizio. L’Ecosportello garantirà la corretta gestione informatizzata delle attrezzature per la raccolta rifiuti, la consegna dei contenitori, la sottoscrizione/voltura o cessazione dei contratti di comodato d’uso gratuito, la distribuzione del materiale informativo, accoglierà segnalazioni e qualsiasi altro servizio richiesto dall’Amministrazione Comunale.

– Verrà introdotto un nuovo Numero Verde attraverso il quale i cittadini potranno comunicare con il nuovo gestore contattando l’Ufficio Clienti ai seguenti numeri:

• 800 66 70 36 NUMERO VERDE (SOLO DA RETE FISSA)

• 075 59 17 125 (SOLO DA CELLULARI) da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00 | sabato dalle 8.30 alle 13.00 Canale WhatsApp | 333.9553215 (solo chat)

– Nella pagina web di Gesenu sarà possibile trovare una sezione interamente dedicata al Comune di Ronciglione con tutte le novità del servizio, calendari di raccolta, informazioni.

– Infine, per informare in modo puntuale ci sarà anche la pagina Facebook Gesenu, grazie alla quale i cittadini possono interagire con l’azienda ed essere sempre informati sulle novità del servizio di raccolta.

Il nuovo servizio di raccolta porta a porta sarà attivato nel mese di aprile, prima dell’avvio verrà data informazione a tutta la cittadinanza, mediante i vari canali a disposizione del Gestore e del Comune.