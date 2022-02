Delegazione AICC “R. Pesaresi” di Viterbo per la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica

NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 9 febbraio alle 16.30, in occasione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica, istituita solennemente nel 2017 dal Parlamento greco, la Delegazione viterbese “R. Pesaresi” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), con il patrocinio della Fondazione Carivit, promuove la seguente iniziativa online:

Oltre la bellezza: il lungo viaggio di Elena da Omero a noi. Conversazione con Maddalena Vallozza (Università della Tuscia), Dino De Sanctis (Università della Tuscia – Presidente Delegazione AICC di Pisa) ed Enrica Bastianini (Università della Tuscia)

In appendice all’incontro saranno proiettati e commentati i lavori realizzati dagli alunni della classe 3ª B Classico del Liceo Statale “M. Buratti” di Viterbo nell’ambito del progetto PCTO in collaborazione con l’Università della Tuscia “Un parola di greco al giorno”.

Sarà possibile seguire l’evento attraverso l’applicazione Google Meet (https://meet.google.com/ypo-qvmw-jpg).

La durata prevista dell’incontro è di 3h. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’incontro è valido come PCTO e come aggiornamento docenti, con esonero per aggiornamento.