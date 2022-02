Calcio dell’alto Lazio: si riparte

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Archiviata la lunga pausa voluta dal Comitato LND Lazio tanto per controllare l’andamento della curva covid virus 19 quanto per realizzare una buona parte dei recuperi-gara, il comparto calcistico aquesiano-alto viterbese si appresta a riprendere durante il fine settimana il proprio personale percorso.



Nel Girone B di Seconda Categoria la capolista Virtus Acquapendentedel Tecnico Massimo Robustelli (tre punti di vantaggio sull’Ischia di Castro ma con l’ASD Virtus Marta che dovrà recuperare due gare), affronterà Sabato 12 alle ore 15.00 sul manto amico del “Dario Dante Vitali” una SSD Aurora Querciaiola srl che dopo una partenza sparata ha mostrato sintomi di flessione.



Nello stesso Girone i recuperi hanno reso ancora più impervio il percorso salvezza della ASD S.S. Torrese di Alessandro Manucci (i punti da recuperare dal terz’ultimo posto sono dieci). Prevista per Domenica 13 alle ore 15.00 trasferta sul terreno di Graffignano per affrontare una ASD Robur Tevere che necessita di punti per respirare aria graduatoria più tranquilla. Con il compito di uscire fuori dall’anonimato classifica, la Categoria Under 19 della Polisportiva Vigor Acquapendente del Tecnico Angelo Pagliacci si recherà Sabato 12 alle ore 15.00 sul terreno civitavecchiese di una ASD Leocon che dopo una partenza stagione complicata ha trovato da Dicembre a questa parte un ritmo punteggio migliore. Seppur partendo da step vantaggio sulla zona retrocessione di diverso spessore, il comparto regionale ASD Real Azzurra Etruria ha dimostrato ampiamente di avere tutte le carte in regola per centrare il tris zona tranquillità. Con otto punti di vantaggio sul terz’ultimo posto, l’Under 17 diretta da Luca Fortuni e Federico Burla si recherà Domenica 13 Febbraio alle ore 11.00 sul terreno della ASD Città di Cerveteri calcio per una gara da pronostico 1X2.



Nel Campionato Under 15 i ragazzi del Tecnico Andrea Colonelli saranno chiamati a difendere quattro punti di vantaggio sulla zona pericolo recandosi Domenica 13 Febbraio alle ore 10.30 sul terreno di gioco del fanalino di coda SSD Football Club srl. Mentre l’Under 14 di coach Gianfranco Lallo Montagnoli (2 punti di vantaggio sulla terzultima) affronterà Sabato 12 alle ore 15.00 presso lo Stadio amico del Boario l’ASD Flaminia Civitacastellana. Derbyssimo delicato per entrambe impegnate nella corsa mantenimento Categoria. Si respira infine aria purissima nel comparto provinciale Under 16. Capolisti i terribili ragazzi di Luca Fortuni e Federico Burla che per continuare l’esaltante testa a testa con l’USD Mco Calcio avranno Sabato 12 Febbraio alle ore 17.30 da spoggettare presso il terreno amico del Boario la gara contro un ASD Real Vasanello che naviga nelle zone medio-basse della graduatoria.