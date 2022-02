Active Network, disappunto verso la divisione calcio a 5 per Coppa Italia di serie A2

NewTuscia – VITERBO – La soc. Active Network Futsal esprime tutto il suo disappunto verso la divisione calcio a 5 per l’organizzazione della Coppa Italia di serie A2, non capendo il motivo della disparità di trattamento riguardo le altre partecipanti alla manifestazione.

– Con il comunicato n. 51 del 07/10/2021 si prevedeva che le prime quattro squadre classificate nei quattro raggruppamenti, alla fine del girone di andata, accedessero alla Coppa Italia ed indicava che i primi due turni di qualificazioni alle final four di aprile sarebbero avvenute nelle date 9 Febbraio e 9 Marzo.

– Con il Comunicato n. 541, poi, ai nostri avversari viene comunicato che in data 9 febbraio sarebbe avvenuto il recupero della gara contro la società NordOvest.

– In data 26 Gennaio, con il comunicato numero 582, si variava la data del primo turno di qualificazione al 23 Febbraio ore 19.

Interpretando il comunicato 541, non essendo i proprietari della struttura dove giochiamo ed essendo parte dei nostri giocatori e dello staff non solo professionisti ma anche lavoratori presso aziende private, ci siamo organizzati di conseguenza spostando la disponibilità del palazzetto all’Ente Università (che ne prevede l’utilizzo giornaliero anche da altre squadre) al 23 febbraio e richiedendo permessi lavorativi per tale data.

– Con un comunicato successivo, il numero 592, il calendario dei recuperi subisce una variazione senza spiegazioni: la partita tra Ecocity e NordOest slitta al 16 febbraio.

– Di conseguenza e con stupore in data 04/02/2022 con il comunicato n. 686 venivamo informati che solamente le partite Futsal Pistoia – Modena Cavezzo Futsal (Girone B) ed Active Network Futsal – ECocity Futsal Genzano (Girone C) si sarebbero disputate in data 09/02/2022, mentre tutte le altre venivano confermate al 23 Febbraio come da comunicato precedente.

– Inoltre, poche ore dopo, usciva un ulteriore comunicato (il numero 698) che disponeva la variazione al 23 Febbraio anche della partita Futsal Pistoia – Modena Cavezzo come tutte le altre 6 gare previste. Rimanendo, quindi, solamente la nostra fissata per il 9 febbraio.

Abbiamo così chiesto nello stesso giorno, 4 Febbraio, e successivamente, 8 Febbraio, la variazione al 23/02/2022, come le altre squadre. Purtroppo la nostra richiesta non è stata accolta: la divisione ha ritenuto giusto mantenere la contemporaneità delle altre gare, ma non della nostra.

Riscontriamo a nostro giudizio una visione non regolare nei nostri confronti con disparità di trattamento e saremo costretti ad onorare questa manifestazione, così importante, rispettandola esattamente come ci sta rispettando la divisione calcio a 5.