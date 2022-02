Scuderi: “Sarò un Sindaco ‘del fare’, in mezzo alla gente, in costante ascolto”

NewTuscia – Viterbo – Giovanni Scuderi, professionista nel campo dell’abbigliamento e ormai ufficialmente candidato Sindaco per il Comune di Viterbo, ha deciso di rispondere ad alcune nostre domande.

– La sua candidatura è apparsa, per chi non aveva già contatti con Lei, come un fulmine a ciel sereno. Da quanto tempo pre-meditava questa scelta? È stata compiuta di sua volontà o è stata suggerita da qualcuno?

La decisione di candidarmi è arrivata da poco, anche se in passato in occasione delle elezioni è capitato che mi chiedessero di candidarmi insieme a chi aveva già deciso di scendere in campo. Questa scelta è stata condivisa con un gruppo di amici, quelli che credono nel fare il bene della città.

– Perché ha deciso di non candidarsi con un partito?

Mi piace seguire la politica nazionale e in particolar modo quella locale. Ho condiviso e creduto in molti leader politici, sia per stima che per simpatia… ma poi ti rendi conto che a volte se vuoi vedere il cambiamento serve metterci la faccia.

Quali sono i primi interventi che metterebbe in atto come Sindaco? Come agirebbe, in particolare, con centro storico e strade?

Ci sono tanti, troppi interventi da realizzare per la città. Parliamo principalmente di sicurezza, decoro urbano, verde, turismo e attenzione particolare per le frazioni che da sempre richiedono maggiore considerazione da parte del governo locale. Per quanto riguarda il centro storico i temi cruciali da affrontare sono la pulizia, il decoro, le infrastrutture (parcheggi, ecc.), la viabilità. Fondamentale è poi il rilancio turistico nel centro, dove le persone devono però poter trovare servizi adeguati.

– Cosa ha da recriminare all’Amministrazione precedente? Dove sarebbe intervenuto diversamente?

Questa espressione, “recriminare”, non è nel mio stile, a me piacerebbe conquistare i cittadini con i fatti. Criticare il passato è facile, anche se ritengo intollerabile far cadere il Comune a un anno dalle elezioni, a discapito dei cittadini in un momento come questo, sia di crisi sanitaria che finanziaria.

– Faccia una promessa ai suoi elettori.

Che sicuramente non sarò un sindaco seduto alla scrivania, ma un sindaco “del fare”, in mezzo alla gente, in costante ascolto e che si farà portavoce delle reali esigenze dei viterbesi.