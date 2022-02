SC Thule, Alberto Ansalone nuovo allenatore

NewTuscia – VITERBO – La dirigenza dello SPORTING CLUB THULE comunica di aver ufficialmente affidato la guida tecnica della squadra ad ALBERTO ANSALONE.

L’ex capitano e ds viterbese è quindi da oggi a tutti gli effetti il nuovo allenatore del club, dopo il cambio di panchina avvenuto nei giorni scorsi a seguito delle dimissioni di Pierluigi Bertuccini.

“Sono molto contento che la società abbia deciso di riporre la propria fiducia in me – queste le prime parole del nuovo tecnico amaranto-blu – soprattutto come persona, ancor prima che come allenatore, essendo io di fatto alla prima esperienza in questo ruolo. Sento molto entusiasmo attorno a me e per questo ci tenevo a ringraziare tutto l’ambiente. Ora però dobbiamo portare questo entusiasmo a tutta la squadra. Mister Bertuccini ha svolto fin qui un ottimo lavoro e ci ha lasciato un gruppo molto ben preparato tatticamente. I ragazzi sanno già in gran parte quello che devono fare, ma occorrerà migliorare molto dal punto di vista mentale per fare un ulteriore passo avanti per inseguire i nostri obiettivi”.

A mister Ansalone i migliori auguri da parte di tutta la società per questa sua nuova esperienza, con l’esordio in panchina previsto Venerdì 11, data di ripartenza della serie D con la sfida interna contro i Rossoblù Fiumicino.