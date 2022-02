Due africani spacciavano a Vetralla: un arresto ed una denuncia

NewTuscia – VETRALLA – I Carabinieri della Stazione di Vetralla, durante un servizio di pattuglia mirato a controllare le vie centrali ed i luoghi maggiormente frequentati, hanno notato presso lo scalo ferroviario di Vetralla due uomini di origini africane che parlottavano e si scambiavano qualcosa e, alla vista dei Carabinieri, tentavano di dissimulare il lorio atteggiamento.



Quindi i Carabinieri immediatamente si sono portati vicini ai due, li hanno fermati e sottoposti a perquisizione personale, eD addosso ad uno dei due sono stati trovati 15 grammi di cocaina; quindi sono entrambi stati portati in caserma, uno di origini del Camerun e l’ altro di origini nigeriane, ed una volta investigata la dinamica dell’ azione di spaccio, l’ uomo originario del Camerun è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza della caserma mentre l’ altro uomo originario della Nigeria è stato denunciato in stato di libertà.