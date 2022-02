CCIAA Rieti-Viterbo. Registro Imprese: seminario online gratuito su DIRE

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 10 febbraio dalle 15 alle 17 webinar sull’ambiente unico di compilazione pratiche. Nuovo appuntamento formativo online promosso presso imprese e professionisti dell’Alto Lazio dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo ed organizzato per giovedì 10 febbraio dalle 15 alle 17 da Infocamere al fine di agevolare gli utenti nella compilazione pratiche del Registro Imprese camerale.

Il webinar in programma rientra nel percorso che porterà DIRE a diventare l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, per ogni tipologia di utente. Oltre alle demo di compilazione di alcuni pratiche, durante il webinar saranno illustrati lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci. In particolare, la formazione si concentrerà su: prossimi rilasci ed evoluzioni previste nel corso del 2022, caratteristiche generali e obiettivi, pratiche attualmente gestite, integrazione dati Agenzia delle Entrate, demo delle principali caratteristiche del flusso di compilazione (impostazione della pratica e scelta della modalità di compilazione, modalità di compilazione guidata “ad adempimenti”, modalità di compilazione “a modelli”, dichiarante, allegati e importi, help- informative, FAQ, SARI, ATECO e supporto, firma e invio).

La partecipazione al webinar, che si terrà tramite la piattaforma Zoom, è gratuita. E’ necessario iscriversi online all’indirizzo

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_iQxhzgGFToCsBUmKujRIbA

Si precisa che gli incontri non verranno registrati e non sono previsti attestati di partecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare il Registro Imprese della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, email registro.imprese@rivt.camcom.it.