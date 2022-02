La Viterbese si impone 2-0 sul campo della Vjs Pesaro, Pavlev e Bianchimano firmano il successo gialloblù

Maurizio Fiorani

NewTuscia – PESARO – La Viterbese espugna il campo della Vjs Pesaro con una prestazione superba, grazie alle reti di Pavlev e Bianchimano. Una bella vittoria importantissima in chiave salvezza; ora si riaprono le chance, accorciando le distanze con le altre concorrenti per la lotta. Domenica prossima allo stadio Rocchi arriva il Teramo, che ha vinto in casa con la Lucchese: una partita da non perdere visto che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VJS PESARO (3-5-2): Farroni; Di Sabatino, Gavazzi, Ferrini, Eleuteri, Coppola, Acquadro, Rossi, De Nuzzo; Cannavò, Silenzi

A disposizione di Mr.Marco Banchini: Campani, Manetta, Lombardi, De Respinis, Astrologo, Sanogo, Besea, Piccinini, Accursi, Saccani, Rubin, Bocci

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Pavlev; Polidori, Volpicelli

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Bisogno, Polito, Urso, Mungo, D’Uffizi, Aromatario, Bianchimano, Ferramisco, Marenco, Semenzato, Alberico

ARBITRO: Signor Adolfo Baratta di Rossano Calabro

ASSISTENTI: Federico Linari di Firenze e Maurizio Barbieri di Campobasso

QUARTO UOMO: Alessandro Gresia di Piacenza

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La Viterbese prende subito il comando delle operazioni a centrocampo.

Al 5° tiro di Pavlev della Viterbese, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere della Vjs Pesaro Farroni.

Al 7° incursione in area della Vjs Pesaro con Calcagni servito da Polidori, ma il sui tiro si perde a lato.

Al 9° cross di D’Ambrosio che serve Polidori, che tenta di concludere in porta da buona posizione, ma manda a lato.

Al 17° cross di Calcagni per Polidori, che in area di rigore prova una rovesciata volante, ma il pallone si perde a lato.

La Viterbese ha il pallino del gioco; la Vis Pesaro si limita a controllare.

Al 26° conclusione di Volpicelli che servito da Megelaitis tira in porta forte il portiere della Vis Pesaro in calcio d’angolo.

Nel seguente corner per la Viterbese un traversone in area di rigore della formazione marchigiana, colpo di testa di Martinelli che si perde di poco alto sopra la traversa.

Al 28° altro calcio d’angolo per la Viterbese: pallone scodellato in area della Vjs Pesaro: colpo di testa di D’Ambrosio ed il pallone si perde sul fondo.

Al 33° corner per i padroni di casa traversone in area della Viterbese, la difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana la minaccia.

Al 38° la Viterbese passa in vantaggio con Pavlev che servito in area di rigore da Polidori mette in rete dopo un batti e ribatti in mischia, nell’area di rigore della Vjs Pesaro.

Al 44° viene ammonito Di Sabatino della Vjs Pesaro per una trattenuta su Volpicelli della Viterbese, che si stava involando in area di rigore marchigiana.

Al 45° episodio dubbio in area della Vjs Pesaro, con Volpicelli in area di rigore marchigiana che viene steso, ma l’arbitro non concede il calcio di rigore.

La prima frazione di gioco si chiude con la Viterbese meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Pavlev

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° cambio nella Vjs Pesaro: esce Rossi; al suo posto fa ingresso in campo Saccani.

Al 5° viene ammonito Polidori della Viterbese.

Al 12° Viterbese vicina al 2-0 su una mischia in area della Vjs Pesaro, Adopo manca il tocco vincente per poco.

Al 15° calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone scodellato in area di rigore, con Adopo che perde l’attimo buono per mettere in rete e la palla va sul fondo.

Al 20° calcio d’angolo per la Vjs Pesaro traversone in area della Viterbese, ma la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 21° doppio cambio: sono entrati Sanopo e Lombardi

Al 22° viene espulso Fernardez D.S della Viterbese per proteste.

Al 26° parata del portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 27° cambio nella Viterbese: esce Polidori; al suo posto entra Bianchimano.

Al 29° la Viterbese raddoppia con Bianchimano che, servito da Volpicelli, mette in rete con un gran destro che non lascia scampo al portiere Farroni della Vjs Pesaro.

Al 35° fallo su Bianchimano della Viterbese in area di rigore della Vjs Pesaro.

Al 40° mischia in area della Viterbese, risolta da Fumagalli che fa suo il pallone.

Al 41° cambio nella Viterbese: esce Volpicelli per Mungo. Esordio in gialloblù per il centrocampista ex Teramo.

La Viterbese controlla la partita senza particolari affanni.

Al 45° Viterbese vicina al 3-0 con Calcagni.

Al 47° calcio d’angolo per la Vjs Pesaro senza esito: il portiere Fumagalli della Viterbese respinge di pugno.

La Viterbese espugna il campo della Vjs Pesaro, giocando una grande partita.

RISULTATI DELLA 5° DI RITORNO

VJS PESARO-VITERBESE 0-2

ANCONA-MATELICA-PISTOIESE 0-3

GROSSETO-FERMANA 0-0

OLBIA-V.ENTELLA 2-3

PESCARA-GUBBIO 2-1

PONTEDERA-IMOLESE2-0

SIENA-MONTEVARCHI 2-0

TERAMO-LUCCHESE 1-0

CARRARESE-REGGIANA 0-1

MODENA-CESENA SI GIOCA DOMANI SERA

CLASSIFICA

REGGIANA 56

MODENA 55

CESENA 44

PESCARA 42

V.ENTELLA 42

ANCONA-MATELICA 39

VJS PESARO 31

GUBBIO 31

CARRARESE 30

SIENA 30

PONTEDERA 29

OLBIA 28

LUCCHESE 28

TERAMO 25

FERMANA 24

IMOLESE 23 (-2)

MONTEVARCHI 22

VITERBESE 21

GROSSETO 20

PISTOIESE 19

PROSSIMO TURNO

GUBBIO-OLBIA

VITERBESE-TERAMO

MONTEVARCHI-CARRARESE

CESENA-GROSSETO

FERMANA-VJS PESARO

IMOLESE-MONTEVARCHI

LUCCHESE-MODENA

PISTOIESE-SIENA

V.ENTELLA-PONTEDERA

REGGIANA-PESCARA