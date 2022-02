NewTuscia – VITERBO – E’ ripartita l’iniziativa di solidarietà “Sosteniamo le passioni” presso il supermercato Conad di via Garbini in collaborazione con Viterbo con Amore e l’Associazione Familiari e Sostenitori Sofferenti Psichici della Tuscia (Afesopsit).

Fino al 31 maggio 2022 i possessori della carta Insieme, per ogni acquisto presso il punto vendita di via Garbini 23/f, riceveranno un punto cuore ogni 10 euro di spesa. Nel mese di Giugno i clienti potranno ritirare i buoni da donare, successivamente, alle due associazioni sopraindicate entro il 31 Luglio.

Si tratta di un’importante operazione solidaristica che, oltre a denotare la sensibilità dei titolari del supermercato, darà un sostegno concreto alle due associazioni per le loro attività nel contesto sociale di Viterbo.

Viterbo con Amore utilizzerà il ricavato per acquistare generi alimentari per l’emporio solidale ‘I care’- aperto nel 2018 in piazzale Porsenna nel quartiere di Santa Barbara – che attualmente aiuta circa 230 famiglie in difficoltà economiche.

L’Afesopsit è un’associazione di volontariato, nata nel 1993 per volere di un gruppo di genitori, che opera nella provincia di Viterbo per offrire sostegno a persone con disagio psichico e ai loro familiari perseguendo finalità di solidarietà sociale nell’ambito della salute mentale.

“Sosteniamo le passioni” è un modo concreto e solidale con il quale il Conad di Via Garbini 23/f e i suoi clienti aiutano il Terzo Settore ad affrontare alcune fragilità sociali del territorio.

Viterbo con Amore e AFESOPSIT