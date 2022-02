Porti, Tidei (Iv): “Ferma condanna per atto vile contro presidente Musolino”

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – “Sconcerto e preoccupazione per il vile atto intimidatorio nei confronti del Presidente dell’autorità portuale del Lazio Pino Musolino. La mia più totale solidarietà al Presidente, ribadendo la più ferma condanna a qualsiasi tentativo di minare il lavoro serio e concreto di chi si pone contro ogni forma di illegalità e di chi si impegna costantemente per tutelare l’economia della nostra Regione”.



Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).