Ordigni contro Musolini: la solidarietà di tante associazioni

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – “Abbiamo appreso con estrema preoccupazione la notizia dei due ordigni rinvenuti ieri a Civitavecchia, uno dei quali nei pressi dell’abitazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino.

Si tratta di gesti vigliacchi e mafiosi, posti in essere con l’intento di far male e che avrebbero potuto colpire in modo micidiale, oltre che lo stesso Presidente, anche ignari passanti tra i quali bambini e bambine.

Come associazioni e comitati cittadini, ci sentiamo di esprimere solidarietà e vicinanza al presidente Musolino e alla sua famiglia. Allo stesso tempo ricordiamo ai responsabili di queste vergognose intimidazioni che, qualunque cosa si celi dietro le loro bombe, gli anticorpi democratici della nostra città sapranno respingere con la forza del dialogo e della partecipazione ogni forma di criminale violenza e prevenzione.

Solidarietà al presidente Musolino.

FIRMATO:

Comitato S.O.L.E.

Collettivo No al Fossile

Città Futura

Fridays for Future – Civitavecchia

Piazza048

Europa Verde

Forum Ambientalista OdV

Partito Rifondazione Comunista

Il Paese che Vorrei

Le Ardite

Collettivo Autonomo del Porto

Asd Nessuno Escluso

#mirifiuto”

Bio Ambiente Tarquinia



Rete delle Associazioni