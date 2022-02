La Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT torna al PalaMalè contro Valmontone

NewTuscia – VITERBO / Il match di oggi

Dopo quasi due mesi dall’ultima gara interna la Ortoetruria-WeCOM torna stasera al PalaMalè e si

trova opposta alla Virtus Valmontone, team composto da alcuni giocatori di provata esperienza e

da un gruppo di giovani estremamente interessanti.

All’andata, su un campo da sempre difficile per ogni avversario, la Stella superò i padroni di casa

per 74 a 60, ma per oltre metà gara i ragazzi di coach Sebastianelli crearono non poche difficoltà

ai biancostellati. La Virtus ha conquistato due vittorie su nove gare disputate, ma deve ancora

recuperare ben quattro partite sino ad oggi rinviate e quindi potra’ certamente collocarsi in una

posizione di classifica più consona alle sue potenzialità.



“È la prima gara che giochiamo in casa dal 19 dicembre dopo il recupero giocato a Roma il 22

gennaio contro la Smit – dichiara coach Fanciullo – e ci attende una partita insidiosa. Ogni nostro

avversario scende in campo per cogliere un risultato importante e di prestigio quale è una vittoria

contro la capolista. Chi ci affronta lo fa nelle migliori condizioni mentali, libero da pressioni di

qualsiasi tipo. Noi dovremo essere bravi a giocare con la stessa mentalità, consapevoli delle nostre

qualità e della necessità di essere sempre e comunque capaci di dimostrarle. Ogni partita per noi

sarà sempre complessa e da giocare al massimo, per questo ai ragazzi chiedo sempre di non

perdere ritmi e concentrazione e di non concedere pause durante l’incontro a nessuno dei nostri

avversari. Condizioni fondamentali per esprimere il gioco che preferiamo e mettere ogni match sul

binario giusto”.

Ancora assenti Rogani e Piazzolla, convocati Price, Cittadini, Nieddu, Navarra, Incorvaia, Cecchini,

Taurchini, Pebole, Meroi, Rovere, Rubinetti e Casanova.

Palla a due alle 18 sotto la direzione di Venditti e D’Intino di Roma.

Ingresso libero esibendo il super green pass.

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo