Elena Vergaro è bronzo nella staffetta Juniores ai Campionati Italiani Indoor di Ancona

NewTuscia – ANCONA- Decisa all’ultimo momento la partecipazione di Elena Vergaro ai Campionati Italiani Indoor che si sono svolti nello splendido impianto marchigiano del Palais di Ancona sabato

5 e domenica 6 febbraio, che non ha potuto completare la preparazione nel migliore dei modi, dopo gli ultimi dieci giorni di stop degli allenamenti.



La giovane atleta dell’Alto Lazio, quest’anno in prestito alla Studentesca Rieti Andrea Milardi, domenica ha preso parte alla gara dei 60Hs. Buona la prestazione ottenuta da Elena nella prova veloce con ostacoli con 9”33, considerando sia l’inconveniente legato ai 10 giorni di inattività, ma soprattutto al fatto che è soltanto al primo anno nella nuova categoria Juniores. Soddisfazione comunque per la Vergaro che sale poi sul podio con le compagne di squadra Duri, Pansini e Farina nella staffetta 4x1giro che ottiene il 3° posto con l’ottimo tempo di 1’44”55. Quest’ultimo risultato consente alla squadra reatina di vincere la classifica di società con il settore Juniores femminile.



(G.M.)