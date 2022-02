“Candidatura di Di Berardino a primarie per candidato sindaco Rieti sinonimo di qualità”

NewTuscia – RIETI – “Sono felice per la decisione dell’Assessore regionale Claudio Di Berardino di partecipare alle primarie, che si terranno il prossimo 6 marzo, per la scelta del candidato sindaco di Rieti. Claudio porta con sé competenza, esperienza e capacità. La sua candidatura è una bella notizia per la città di Rieti. Forza Claudio”.



Lo scrive in un comunicato Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio.