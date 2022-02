Roccavelce, crollo di una grotta: interrotto il transito in via delle Province

NewTuscia – VITERBO – Roccalvecce, divieto di sosta ambo i lati 0-24 e divieto di transito a qualunque tipologia di veicolo in via delle Province, nel tratto compreso tra i numeri civici 47 e 55/a. Il provvedimento, disposto ieri 4 febbraio con apposita ordinanza (n. 67) del settore Lavori pubblici, si è reso necessario a seguito del crollo di una grotta in via delle Province.

“Considerato che il crollo ha provocato una situazione di precarietà sul costone roccioso – si legge nell’ordinanza – tale da compromettere la sicura circolazione di veicoli e pedoni nelle immediate vicinanze, si è ritenuto di dover disporre con urgenza sulla viabilità locale mediante provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, e per regolare il flusso del traffico in modo da non causare eccessivi disagi”. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione albo pretorio.

Trasporto pubblico locale: a seguito del crollo che ha recentemente interessato una grotta, in via delle Province, nella frazione di Roccalvecce, si comunica che la corsa della linea 12 per Roccalvecce è temporaneamente limitata al bivio strada Roccalvecce/strada provinciale. La notizia è consultabile anche sul sito www.francigena.vt.it .