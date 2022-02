Intervento dei vigili del fuoco tra via Monte Cervino e via Monte Amiata

NewTuscia – VITERBO – intervento dei vigili del fuoco che da questa mattina intorno alle 11.30 hanno interdetto, con l’ausilio della polizia locale, il traffico pedonale e veicolare tra via Monte Cervino e via Monte Amiata.

Allertati dai passanti nella zona, allarmati dall’odore di gas, in seguito ai rilevamenti sono stati trovati accumuli di gas all’interno dei condotti dell’illuminazione pubblica.

Attraverso dei mezzi di movimentazione terra sarà effettuato uno scavo per riparare la perdita una volta individuatoilpunto. Le tempistiche non sono note, così come la zona e la possibilità dell’interruzione di erogazione della luce nella città.

Hanno operato con 5 unità di personale con un fuoristrada e un mezzo pesante, presente anche il funzionario di servizio.