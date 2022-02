Cade dal tetto di casa su quello dei vicini, soccorso dai vigili del fuoco

NewTuscia – VITERBO – Vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118 in via Cardinal La Fontaine poco prima delle 16, per soccorrere un uomo di 39 anni, precipitato dal tetto di casa e caduto su quello del vicino.

Le cause rimangono incerte; con l’aiuto del soccorso alpino fluviale, i pompieri sono saliti sul tetto con una scala per poi affidare l’uomo al personale sanitario presente con ambulanza ed automatica. Al momento si troverebbe a Belcolle.