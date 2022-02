Battistoni (FI): “Addio Erino Pompei, amministratore capace e competente. Sentite condoglianze ai familiari”.

NewTuscia – VITERBO – “Ho da poco appreso della scomparsa di Erino Pompei, una notizia che mi addolora profondamente”.

Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni.”Erino è stato un amministratore capace, un sindaco attento ai bisogni della propria comunità, un politico competente che ha costruito il suo percorso all’interno delle istituzioni da uomo di centro, moderato, europeista e garantista – scrive Battistoni -. Una figura che ha vissuto, da protagonista, le trasformazioni, i cambiamenti e la storia degli ultimi 50 anni del nostro territorio”.



“Uno dei primi ricordi che mi lega a lui – racconta il senatore – risale al 1997: fu un autorevole presidente della Commissione per il rilascio delle licenze di caccia, tra cui anche la mia.Successivamente ho avuto il piacere di condividere il quinquennio al governo della Provincia di Viterbo; siamo stati colleghi assessori dal 2000 al 2005, un’esperienza significativa per entrambi che ci ha visto impegnati fianco a fianco per lo sviluppo della Tuscia”.



“Rivolgo al figlio Giovanni, ed a tutti i familiari, le mie più sentite e sincere condoglianze”, conclude Battistoni