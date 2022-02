Pd Ladispoli: “Nono allontanamento dalla giunta Grando”

Nono allontanamento

NewTuscia – LADISPOLI – Se confrontassimo la foto di gruppo degli Amministratori comunali scattata nel 2017 con quella attuale ci accorgeremmo che per almeno la metà del gruppo il Sindaco ha decretato il fallimento.

A Ladispoli ora tocca al Vicesindaco Perretta (“dimissioni concordate”!?… al posto del Vicesindaco è stato nominato un rappresentante di FDI proveniente da Roma) e siamo quindi arrivati a otto cambi tra assessori e consiglieri delegati dalla foto di gruppo iniziale: Prato, Falasca, Augello, Cordeschi, Ardita, De Lazzaro, Mollica Graziano, Lazzeri.

Tutti rimossi senza una motivazione (sicuramente dovuta) ai cittadini votanti.

Spiegazione che certo Grando non può dare perché è ormai noto a Ladispoli che chiunque non è d’accordo con le decisioni del gruppo di potere che comanda nella nostra città deve essere allontanato, non si tollerano opinioni diverse, soprattutto sul terreno dell’urbanistica e dei lavori pubblici.

Al posto delle persone allontanate sono state fatte accomodare al tavolo delle decisioni persone che, provenienti dal altri lidi, nella campagna elettorale del 2017 l’allora candidato Grando aveva indicato come la “rovina della città”.

Ora molti Grando li ha come alleati.

Tutto può essere compiuto, per carità: il Sindaco e il ristretto gruppo di potere che lo condiziona ha l’obbligo però di spiegare alla città su quali progetti e su quali terreni di incontro parte dei “nemici” sono diventati “amici” mentre chi gli ha portato i voti per il “grando cambiamento” è stato messo alla porta.

PARTITO DEMOCRATICO