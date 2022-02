Le iniziative del Centro Aiuto alla Vita Semi di Pace per la giornata per la vita

NewTuscia – TARQUINIA – In occasione della 44esima Giornata Nazionale per La Vita, il Centro di Aiuto alla Vita, CAV, di Semi di Pace ODV, sarà presente, con i proprio volontari presso tutte le Parrocchie di Tarquinia con dei banchetti dove sarà possibile fare un’offerta per ricevere una primula, simbolo della vita che nasce, e prendere informazioni sulle attività di sostegno alla maternità nascente e non solo.

L’appuntamento, giunto come dicevamo alla 44ma edizione, si celebrerà il 6 febbraio 2022 col titolo «Custodire ogni vita. “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)». É importante ricordare che la Giornata per la vita è stata istituita per dire che la Chiesa non si rassegna e non si rassegnerà mai alla mentalità che con l’avallo della legge impedisce di nascere a un numero sconfinato di bambini. Quest’anno I vescovi italiani hanno scelto di centrare la riflessione sulla dimensione della cura: “Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita.

Nel 2021 lo sportello di Semi di Pace ha aiutato in modo gratuito circa 200 donne con la donazione di viveri, vestiario, carrozzine, passeggini, lettini, giocattoli e sostenendo, nel punto di ascolto, le mamme e le loro famiglie in condizione di disagio e solitudine.

Sempre lo scorso anno infine si è svolto anche un corso denominato “Donne e bambini al centro” dove abbiamo offerto percorsi di crescita e approfondimento su numerose tematiche per aiutare le neomamme nella gestione dell’attuale importante periodo della loro vita, accompagnandole in questa splendida avventura famigliare e lavorativa.

Il nostro CAV Semi Di Pace ODV, che fa parte della rete nazionale del Movimento per la vita italiano, è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 18, presso la Cittadella (loc. Vigna del Piano snc).