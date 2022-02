NewTuscia – VITERBO – Archiviata la sconfitta di Pomezia, l’Active Network Futsal, apre le porta all’Italpol. Match in programma domani al Palacus alle ore 16.00. Dopo una settimana di lavoro intenso questo è il commento di Mister David Ceppi: “Quando si sogna un obiettivo importante, le cadute durante il cammino sono eccezionali opportunità.

Ed è un bene che si cada con la faccia in avanti, perché più importante sarà la caduta e più grande sarà l’opportunità. Ecco, domani, la partita con l’Italpol, squadra molto esperta del girone, rappresenta questo per L’Active Network; la possibilità di dimostrare che la trasformazione verso una maturazione sportiva può partire o ripartire anche e soprattutto dagli ostacoli che apparentemente non si è riusciti a superare, ma proprio grazie ad essi, si è fatto un passo in avanti, e che molto frequentemente innalza la propria convinzione nel continuare a lavorare per quel sogno”.