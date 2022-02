Incassa 26 mila euro dal reddito di cittadinanza senza averne diritto

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo Nuovo, al termine di mirati accertamenti informativi ed investigativi, svolti unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno scoperto e denunciato un cittadino del luogo, di oltre 60 anni, che aveva richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza pur non riunendo i requisiti che ovviamente ha omesso di comunicare.



In specie il fatto di convivere con la moglie e la figlia entrambe percettrici di redditi provenienti da prestazioni lavorative. La richiesta, supportata da false dichiarazioni circa i suoi requisiti, gli ha fatto ottenere quasi 26.000 euro.



Il soggetto è stato quindi scoperto dai Carabinieri della Stazione di San Lorenzo Nuovo e denunciato per illecita percezione del reddito di cittadinanza che a seguito delle procedure già attivate presso l’ INPS è stato sospeso.