Domus Mulieris in casa contro Terni

NewTuscia – VITERBO – Impegno casalingo in questo sabato pomeriggio per la Domus Mulieris che, sul parquet del PalaMalè, attende la visita delle ragazze della Pink Terni. Da calendario si tratta dell’ultimo turno della prima fase per quanto riguarda il campionato di serie B, salvo poi dover recuperare tutti i match annullati nelle scorse settimane per l’emergenza Covid.

Il gruppo allenato da Carlo Scaramuccia si presenta alla sfida contro le ternane sulla scia di due successi consecutivi, ottenuti a spese di Campobasso e Frascati: un biglietto da visita importante per un match da cui il tecnico gialloblù spera di ottenere altre indicazioni confortanti: “Stiamo attraversando un buon momento e le prestazione delle ultime due partite lo testimoniano. Affrontiamo una squadra molto buona che si è ritagliata un ruolo da protagonista nel girone, ma all’andata siamo andati vicini e vincere e ci proveremo anche in questo caso. Le prime quattro posizioni sono difficili da raggiungere ma noi stiamo lavorando duramente per raggiungere la migliore condizione senza fare troppi calcoli; crediamo che la strada intrapresa sia quella giusta e sono molto curioso di vedere se sapremo confermarci anche contro un’avversaria difficile come Terni”.

Nel match di andata si imposero le ragazze della Pink per 67-59 grazie ad una strepitosa prestazione di Bartholomew, autrice di 31 punti. La Domus Mulieris, dopo essersi ritrovata in largo svantaggio al termine del terzo periodo, seppe reagire in modo veemente e andò molto vicino a completare una grande rimonta, arrendendosi solo dopo aver lottato fino all’ultimo giro di lancette.

Per quanto riguarda le dodici giocatrici a referto non dovrebbero esserci variazioni rispetto alle ultime due uscite. Unica assente sicura Schembari che, a causa di un infortunio al ginocchio, sarà costretta ad uno stop decisamente lungo. Conferme per le altre gialloblù, comprese le più giovani che si stanno ritagliando spazi importanti in questa fase della stagione.

La palla a due è prevista alle 18,30 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Pierluigi Collura e Federico Dinoi, entrambi di Roma. E’ prevista la diretta in streaming sulla pagina Facebook ufficiale delle Ants.