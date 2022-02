Vitorchiano, nuove telecamere per sicurezza e controllo del territorio

NewTuscia – VITORCHIANO – Proseguono a Vitorchiano le installazioni di nuove telecamere per una maggiore sicurezza e un migliore controllo del territorio, dando anche risposta alle segnalazioni dei residenti. “Ulteriori telecamere di contesto – precisa l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – saranno attivate in punti sensibili che non erano ancora serviti dal sistema di videosorveglianza, in particolare piazze, parcheggi e incroci. Inoltre, ne saranno installate altre 6 per la lettura ottica e automatica delle targhe dei mezzi in transito“. Previsto anche il potenziamento della rete dorsale, per una più efficace comunicazione della strumentazione periferica con la centrale, nonché una manutenzione straordinaria complessiva per assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature.

“Strumenti come questi – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – sono indubbiamente utili per contrastare e prevenire reati comuni e atti di vandalismo. Tali installazioni aggiuntive sono rese possibili anche grazie al finanziamento regionale di cui Vitorchiano è risultato beneficiario, permettendo di proseguire in un continuo percorso di crescita per una maggiore sicurezza e fruibilità delle aree urbane“. L’obiettivo è potenziare progressivamente questo utile strumento di controllo, rendendolo sempre più capillare su tutto il territorio comunale.

Tali azioni vanno ad aggiungersi a quelle avviate e realizzate negli anni passati dall’amministrazione comunale. Tra queste, l’attivazione del varco elettronico all’ingresso della ZTL del centro storico, la possibilità (per ogni comprensorio di residenti) di realizzare opportune convenzioni con il Comune per integrare l’impianto con ulteriori proprie telecamere, l’acquisto di telecamere mobili e laser per una verifica puntuale, a distanza e immediata dei mezzi presenti sul territorio e in grado di fornire subito informazioni sulla posizione assicurativa e se i mezzi risultino rubati o meno.

COMUNE DI VITORCHIANO