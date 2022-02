Ritirate due patenti per stato di ebbrezza tra Tarquinia e Montalto

NewTuscia – TARQUINIA/MONTALTO DI CASTRO – I Carabinieri delle Stazioni di Tarquinia e Montalto di Castro hanno effettuato un servizio sulla via Aurelia mirato a contrastare la violazione delle norme di circolazione stradale da parte di persone imprudenti o che guidano in stato di ebrezza alcolica.



Nel tratto di strada competente per i Carabinieri della Stazione di Tarquinia è stato denunciato un uomo di oltre 80 anni che ha causato un incidente e, a seguito di accertamenti, è risultato avere il tasso alcolemico fuori norma e pertanto gli è stata ritirata la patente ed è stata sequestrata la sua autovettura.



Nella zona di competenza della Stazione di Montalto di Castro i Carabinieri hanno fermato un uomo di circa 40 anni e viste le condizioni “de visu” hanno deciso di sottoporlo al controllo del tasso alcolemico, riscontrandolo molto al di sopra della norma, e quindi lo hanno denunciato e gli hanno ritirato la patente oltre ad avergli sottoposto a sequestro l ‘autovettura.