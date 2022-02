Mercato auto, il successo dell’usato

NewTuscia – Continua ad essere in chiaroscuro il mercato delle auto in Italia, tra elementi di criticità ed altri decisamente più incoraggianti. In particolare è sul comparto dell’usato che ci si deve focalizzare se si vuole avere qualche notizia positiva con riferimento al mondo dell’automotive (settore che, come molti altri in Italia, sta risentendo della crisi dovuta alla pandemia).

Analizzando qualche dato per comprendere meglio l’andamento, emerge che nel 2021 per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 200 usate: una media di 1 a 2, ovvero il doppio a favore del mercato dell’usato. Gli italiani prediligono i passaggi di proprietà (auto usate) a discapito delle nuove immatricolazioni; almeno questa è la tendenza in questo particolare momento storico, complice anche il Covid ed altre situazioni.

Perché questo boom del mercato dell’usato?

La tendenza del 2021 trova riscontro anche in questo inizio di 2022, nel mese di gennaio, visto che il mercato dell’usato ha vissuto una crescita significativa, di oltre il 34% rispetto allo stesso mese, gennaio, del 2021. Sono stati quasi 350 mila i passaggi di proprietà registrati nel primo mese dell’anno.

Un dato certamente importante in questa fase storica così caratterizzata da una crisi generalizzata dell’automotive, si può dire che il comparto dell’usato si stia prendendo sulle spalle l’intero settore cercando di farlo sopravvivere. E questo anche analizzando le molteplici opportunità oggi presenti sul mercato dell’usato.

Sono tante le strade da seguire per vendere un’auto usata: in particolare è il web che ha portato tante soluzioni facili da raggiungere, mentre all’interno di una domanda sempre più dinamica sono nate poi nuove soluzioni come ad esempio i compro auto usate, che stanno contribuendo a generare il movimento del comparto seconda mano come si diceva sopra.

La variabile Covid e le nuove opportunità sul mercato

Una contingenza negativa quindi (il Covid) unita ad altre decisamente più positive, visto che le novità sono sempre da accogliere con favore se forniscono nuove opportunità ai consumatori. Dal primo lock down la domanda di veicoli usati è letteralmente schizzata in alto, in virtù della crisi produttiva in essere.

Tutti questi fattori uniti insieme hanno fatto sì che il mercato delle auto usate si sia rivelato, nel corso degli ultimi mesi, come il preferito da parte di molti consumatori e automobilisti. Il che si sta rivelando certamente positivo anche per l’intero settore, alle prese più che mai con una crisi di dimensioni consistenti.