I recuperi della 17° giornata di serie D

NewTuscia – VITERBO – Nella sfida di alta classifica pareggio 2-2 tra Sporting Trestina (29) e Follonica Gavorrano (34). Ospiti che si portano avanti al 20’ con Giustarini che, dal limite, fa partire un bel tiro. Gramaccia sigla il pari al 35’. Nella ripresa ospiti di nuovo avanti con Lo Sicco, ma Esoussi nel recupero sigla il pareggio.



Nell’ altro recupero pareggio 1-1 tra la Flaminia (25) e l’ Arezzo (30): rossoblù in vantaggio al 39’ del primo tempo con Sirbu, abile a sfruttare un errore di Lomasto e a battere il portiere toscano, al 34’ della ripresa pari toscano con Persano abile a sfruttare un’ incursione di Cutolo. Buon pareggio quindi per i civitonici che si mantengono non lontano dalla zona alta della graduatoria, e riesce a fermare una blasonata compagine.