Aism Viterbo: “Grazie Floriano”

NewTuscia – VITERBO – AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione provinciale di Viterbo, ringrazia di cuore i familiari di Floriano Franklin Canela che purtroppo è venuto a mancare. La moglie e i figli di Floriano hanno voluto donare le offerte ricevute per contribuire alle attività della sezione AISM di Viterbo, specificatamente per dare continuità al “Progetto Donne”, Progetto primario della sezione per supportare/aiutare le donne con Sclerosi Multipla.

GRAZIE FLORIANO

SEZIONE PROVINCIALE AISM VITERBO