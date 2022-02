La Viterbese espugna con un secco 3-0 il campo dell’Imolese e torna a sperare

Maurizio Fiorani

NewTuscia-IMOLA-La Viterbese si impone con un secco 3-0 sul campo dell’Imolese grazie alle reti di Megelaitis, Iuliano, Volpicelli

un successo importantissimo in chiave salvezza, ora i gialloblù possono ritornare a sperare e sono ritornati prepotentemente in

corsa per la salvezza. Una gara perfetta quella dei gialloblù che hanno dominito la partita in lungo e largo non soffrendo le iniziative

dei padroni di casa un buon viatico per il prosieguo del campionato

Passiamo alle formazioni delle due squadre

IMOLESE: Rossi, Vona, Rinaldi, Benedetti,Santoro, De Sarlo, Padovan, La Vardera,D’Alina , Cerretti, Lombardi

A disposizione di Mr.Vigliotti Arcangelo: Santopadre Angeletti,Lia Damiano, Boscolo, Angeli, Siviero, Lombardi, Milani, Palma, Belloni.

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli,Ricci, Iuliano,Volpicelli,Adopo, D’Ambrosio,Pavlev, Polidori, Calcagni,Megelaitis

A disposizione di Mr. Francesco Punzi:Bisogno, Polito, Mungo, Murilo,D’Uffizi, Aromatario, Bianchimano, Marenco,Semenzato, Maffei

Arbitro: Marco Ricci di Firenze

Assitenti Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Marco Lencioni di Lucca

Quarto Uomo: Leonardo Mastrodomenica di Matera

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3° Viterbese pericolosa in attacco con un tiro cross di Pavlev che termina sul fondo.

Al 4° i padroni di casa dell’Imolese rispondono con un tiro di Padovan di sinistro che si perde di poco a lato.

All’8° viene annullata una rete a Polidori della Viterbese per un dubbio Off-side su lancio di Iuliano.

Al 9° Corner per la Viterbese si accende una mischia in area di rigore dell’Imolese, la difesa si rifugia in calcio d’angolo.

AL 13° la Viterbese si porta in vantaggio con Megelaitis, che servito da un preciso cross in area da Volpicelli stoppa il pallone

e con una precisa conclusione mette in rete alle spalle del portiere Rossi dell’Imolese.

I gialloblù si difensore no con ordine e ripartono in contropiede.

Al 24° Viterbese vicina al 2-0 con Polidori il suo tiro viene respinto dal portiere Rossi dell’Imolese.

Al 26° la Viterbese raddoppia con Iuliano che raccoglie una respinta corta del portiere dell’Imolese su cross di Calcagni.

Al 28° viene ammonito Martinelli per un fallo Lombardi dell’Imolese.

Al 29° la formazione di casa si rende pericolosa con Padovan il suo tiro si perde di poco a lato.

Al 38° conclusione di Volpicelli della Viterbese la sua conclusione che si perde di poco a lato.

La Viterbese controlla bene gli avversari e si rende pericolosa in contropiede.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nell’Imolese entrano Lia e L.Lombardi per La Vardera A.Lombardi.

Al 7° della ripresa la Viterbese sfrutta un errore di Rinaldi difensore dell’Imolese, il lancio del difensore viene rimpallato

da Volpicelli che gli ruba palla si invola in area di rigore e con una grande conclusione ha battuto il portiere dell’Imolese Rossi.

All’11° viene ammonito Lia dell’Imolese per fallo su Calcagni in ripartenza.

Al 13° Polidori della Viterbese è fermato per fuorigioco, su lancio di Ricci.

Al 15°doppio cambio escono Padovan, D’Alena, e Benedetti entro Liviero, Belloni e DAlina.

La Viterbese si difende con ordine e non corre rischi.

Al 23°cambio entra Bianchimano nella Viterbese ed esce Polidori grande prestazione la sua.

Al 25° L.Lombardi dell’Imolese sfiora con una bella concusione sfiora il 3-1.

Al 28° grande parata del portiere della Viterbese Fumagalli su un colpo di testa di Liviero.

Al 33° cambio nella Viterbese esce Iuliano per Semenzato.

Al 40° doppio cambio nella Viterbese entrano Murilo e D’Uffizi, al posto di Calcagni e Volpicelli.

Al 47° viene ammonito Rinaldi dell’Imolese per fallo su Murilo della Viterbese.

Dopo 3 minuti di recupero la Viterbese si impone per 3-0 e torna sperare per la salvezza.

RISULTATI DELLA 2° GIORNATA DI RITORNO RECUPERO

IMOLESE-VITERBESE 0-3

VIRTUS ENTELLA-MONTEVARCHI 5-1

OLBIA-ANCONA MATELICA 1-2

PONTEDERA-VJS PESARO 1-1

SIENA-TERAMO 2-1

PESCARA-CARRARESE 1-1

CESENA-LUCCHESE 1-1

FERMANA-GUBBIO 1-1

GROSSETO-PISTOIESE 6-1

REGGIANA-MODENA 0-0

CLASSIFICA

REGGIANA 55

MODENA 55

CESENA 44

VIRTUS ENTELLA 39

ANCONAMATELICA 39

PESCARA 39

VJS PESARO 31

GUBBIO 31

CARRARESE 29

OLBIA 28

LUCCHESE 28

SIENA 27

PONTEDERA 26

IMOLESE 23 (-2)

FERMANA 23

MONTEVARCHI 22

TERAMO 22

GROSSETO 19

VITERBESE 18

PISTOIESE 16



PROSSIMO TURNO

ANCONA.MATELICA-PISTOIESE

CARRARESE-REGGIANA

GROSSETO-FERMANA

OLBIA-VIRTUS ENTELLA

PESCARA-GUBBIO

PONTEDERA-IMOLESE

SIENA-MONTEVARCHI

TERAMO-LUCCHESE

VIS PESARO-VITERBESE

MODENA-CESENA SI GIOCA LUNEDI 7-2-2022