Serie D/F: Matese-Trastevere 2-2

NewTuscia – ROMA – Secondo pareggio consecutivo per il Trastevere, rimontato per due volte dal Matese nella trasferta in terra campana, recupero della diciassettesima giornata del girone F. La gara si sblocca al 14′, quando Laurenzi viene atterrato in area di rigore da Masi e dal dischetto Fioretti spiazza Martino alla sua sinistra. Neanche il tempo di esultare e il Matese trova subito il pareggio con Napoletano, il cui preciso colpo di testa non lascia scampo all’incolpevole Semprini. Sulle ali dell’entusiasmo il Matese va vicino al sorpasso con Galesio, la cui incornata attraversa la porta di Semprini senza varcare la linea. Trastevere pericoloso nuovamente al 20′ con Lapenna, la cui conclusione è però troppo centrale e viene bloccata dal portiere. Al 33′ Tribelli prova il tiro contrastato da Tarantino, la conclusione sporca termina la corsa sul palo col portiere ormai battuto. Nella ripresa il Matese sbatte ancora sui legni, stavolta con Napoletano, che colpisce la traversa su angolo di Ricciardi mentre al 56′ è Semprini a compiere un prodigio su Napoletano. Mazza cambia il riferimento in attacco, spedisce in campo Monni al posto di Fioretti e il bomber impiega un quarto d’ora per timbrare il cartellino, risolvendo una mischia in area biancoverde. I padroni di casa non ci stanno e si lanciano all’arrembaggio, ma il pari arriva grazie ad una prodezza balistica di Ricamato a tre minuti dal termine. Il Trastevere stacca l’Atletico Terme Fiuggi e si riporta al secondo posto da solo, a meno quattro dalla Recanatese. Domenica, allo Stadium, scontro d’alta classifica con il Notaresco.

MATESE-TRASTEVERE 2-2

MARCATORI: 14’pt rig. Fioretti (T), 16’pt Napoletano (M), 32’st Monni (T), 42’st Ricamato (M)

MATESE: Martino, Masi, Setola, Ricciardi, Congiu, Albanese (49’st Riccio), Iannetta (37’st Del Vecchio), Ricamato, Galesio, Napoletano, Tribelli (20’st Langelotti). A disp. Del Giudice, Szyszka, Crispino, De Lucia, Fabiano, Andreassi. All. Urbano

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Lo Porto, Lapenna, Crescenzo, Fioretti (16’st Monni), Corsetti (29’st Santilli), Proia (15’st Di Rauso). A disp. D’Alessandro, Ilari, Falcioni, Massimo, Madeddu, Squerzanti. All. Mazza

ARBITRO: Capriuolo di BariASSISTENTI: Alessandrino di Bari – Massari di Molfetta

NOTE – Ammoniti: Galesio, Congiu, Riccio, Crescenzo, Sannipoli. Angoli: 5-3. Recupero: 7’st

Ufficio Stampa Trastevere Calcio s.s.d. a r.l.