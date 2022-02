Le Università Agrarie insegnano: l’unione fa la forza

Incontro storico che ha portato e porterà risultati, quello tra le tre Università Agrarie più importanti del nostro comprensorio e tra le più grandi d’Italia in dimensione del territorio che rappresentano: Allumiere. Tolfa e Tarquinia.

I Presidenti, con la presenza di Anna Cedrini in rappresentanza del Biodistretto nato pochi mesi fa, si sono incontrati con l’intenzione di fare sinergia, sia unendo la qualità della produzione alimentare che dell’allevamento delle pregiate razze conosciute in tutto il mondo.

Ma la grande novità progettata dalle tre Università Agrarie è lo studio di una serie di circuiti da fare a piedi (trakking) o in mountai-bike che porterebbe il collegamento con la storia e l’archeologia di Tarquinia ai paesaggi boschivi di Tolfa e Allumiere, dai panorami mozzafiato collinari fino alla costa tarquinese con la biodiversità che rappresenta.

Insomma, mai come questa volta possiamo dire che l’Unione fa la forza, e presto ne raccoglieremo i frutti.

Con preghiera di pubblicazioneUfficio stampa UniAgraria Allumiere