Riparte la ludoteca comunale Lilliput di Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riprenderà a breve il servizio della ludoteca comunale Lilliput, rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Sono stati infatti prorogati al 13 febbraio i termini per le iscrizioni. Tale servizio, coordinato dall’assessorato alle Politiche sociali, è garantito per cinque pomeriggi a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 10 giugno 2022. Le attività si svolgeranno nella struttura comunale di via Quattro Giornate di Napoli 30, nella consueta sede destinata alla ludoteca.

“Le attività ludiche mirate a favorire crescita e socializzazione dei minori – spiega l’assessore alle Politiche sociali Carlo Angeletti – rendono la ludoteca comunale un servizio di primo piano, oltre che uno spazio per andare incontro sia alle esigenze dei piccoli utenti che dei loro genitori. La ludoteca svolge molteplici funzioni, legate all’aspetto ricreativo e inclusivo dei bambini e inoltre rappresenta anche un valido aiuto per lo svolgimento dei compiti”.

Per le informazioni relative al servizio è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali – C.so B. Buozzi 17 – primo piano negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00), oppure chiamando il numero 0761/590303.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo, oppure potranno essere scaricati direttamente dal sito istituzionale del Comune al link: www.comune.civitacastellana.vt.it. Gli interessati dovranno far pervenire le domande di ammissione al comune di Civita Castellana, all’ufficio protocollo direttamente durante l’apertura al pubblico oppure tramite pec: comune.civitacastellana@legalmail.it