Quinta edizione del concorso “Fotografiamo la Nostra Città”

NewTuscia – BOLSENA – Il Sistema Bibliotecario lago di Bolsena ha presentato ufficialmente il regolamento ufficiale della 5 Edizione del concorso “Fotografiamo la Nostra Città”. Articolo 1 – FinalitàIl Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” (Comune referente: ACQUAPENDENTE, BIBLIOTECA COMUNALE, Via Cantorrivo, 13, Tel.: 0763 734776 – E-Mail: biblioteca@comuneacquapendente.it) bandisce un concorso fotografico, al fine di valorizzare il territorio intorno al Lago di Bolsena, divulgare il più possibile la conoscenza delle bellezze in esso presenti e stimolare i giovani a promuovere il proprio paese attraverso la fotografia.La gestione delle procedure di segreteria e promozione è affidata a Studio Logico S.r.l. con sede in Viale Michelangelo 123, Palazzo di Assisi (PG). Articoo 2 Requisiti di ammissionel Concorso è aperto a tutti senza alcuna esclusione. Articolo 3 – Oggetto del concorso e modalità di partecipazionem Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto scattate nei comuni del territorio del Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” che mostrino scorci architettonici o panorami caratteristici dei centri storici delle località di Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano.



La partecipazione al concorso è gratuita. Caratteristiche principali delle fotografie:

• Colori e/o Bianco e nero;

• Formato consentito: .JPG (No alle estensioni TIFF, RAW, Etc.);

• I file devono essere inferiori a 5MB l’uno; Articolo 4 – Domanda di partecipazione e scadenza Ogni partecipante dovrà effettuare l’iscrizione alla pagina web: https://my.studiologico.net/prodotto/fotografiamo-la-nostra-citta/ La procedura resterà attiva fino al: • Primo termine: 20 Febbraio 2022

• Secondo termine: 10 Maggio 2022 Durante l’iscrizione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

• Cognome e Nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza;

• Recapito telefonico, e-mail (obbligatorio) e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni;

• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di accettarle integralmente. Per i minorenni, l’iscrizione dovrà essere eseguita da chi esercita la patria potestà.



Inoltre:

Il materiale presentato non sarà restituito.

Le comunicazioni con i partecipanti avverranno tramite e-mail.

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento. Articolo 5 – Commissione di valutazione La Commissione di valutazione è composta da esperti nel settore. La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà i premi alle foto giudicate migliori.

Articolo 6 – Assegnazione dei premi Alle migliori foto saranno attribuiti i seguenti compensi in denaro:m • 1° selezionato € 400,00 • 2° selezionato € 250,00 • 3° selezionato € 150,00 Articolo 7 – Privacy Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le fotografie consegnate, saranno utilizzati in funzione dei fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati durante lo svolgimento delle iniziative inerenti al concorso. Le fotografie inoltre potranno essere utilizzate dal Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena per finalità istituzionali e culturali senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse, ma con la sola citazione del nome dell’autore. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. Qualora la foto contiene ritratti di persone, alla domanda dovrà essere aggiunta una liberatoria per la pubblicazione del soggetto fotografato. I vincitori, contattati tramite e-mail, saranno invitati a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena www.bibliolabo.it e nel sito dedicato url: fotografiamolanostracitta.studiologico.net La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica curata dal Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena”.