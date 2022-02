“Quasi ultimati i lavori in corso all’ex Mulino Mariani di Vasanello”

NewTuscia – VASANELLO– Quasi ultimati i lavori in corso all’Ex Mulino Mariani. A darne notizia il vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici, Francesco Ricci. Negli ultimi giorni, è stata completata la ristrutturazione dei servizi igienici, degli impianti termici e di quelli elettrici.

A breve si procederà con i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, con il rifacimento della pavimentazione e con la sostituzione degli infissi.

Un’ imponente opera di ristrutturazione che ha reso l’immobile una struttura di rilevante importanza, da destinare alle numerose attività ludiche e culturali che si susseguono a Vasanello.

Oltre a quelli del Mulino, sono anche iniziati i lavori per la realizzazione di un parcheggio in Via F. Baracca, nell’area adiacente alla Scuola Primaria.

In questi giorni si è proceduto con l’inizio degli scavi, successivamente l’intera l’area sarà asfaltata, illuminata e resa fruibile.



In procinto di iniziare i lavori, già appaltati, di ristrutturazione dei bagni pubblici in Piazza della Repubblica.

Per quest’opera, come anche per l’ex Mulino, saranno utilizzati i fondi, già predisposti, del GAL Agrofalisco: i servizi igienici saranno finalmente ripristinati ed efficientati energeticamente.

Infine, l’amministrazione ha avviato in totale economia, grazie alle professionalità presenti nel corpo operaio, i lavori di riqualificazione di piazza San Salvatore con l’obiettivo di restituirle il suo precedente decoro.