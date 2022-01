Via della Palazzina, restringimento carreggiata per interventi su alberature

NewTuscia – VITERBO – Via della Palazzina, tratto compreso tra l’intersezione con via Caduti sul Lavoro e via di Pratogiardino: dalle ore 8 di domani 1 febbraio – fino al termine dell’intervento – restringimento di carreggiata sul lato destro (secondo il senso di marcia). Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza dirigenziale del settore Lavori pubblici (n. 54 del 31/1/2022), si rende necessario per consentire il taglio di alberature insistenti su tale tratto di strada.