Ricordata la figura del parroco costruttore di Orte Scalo, Padre Geremia Subiaco

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Grande e sentita partecipazione dei fedeli al ricordo del Cinquantenario della scomparsa di padre Geremia Subiaco, francescano, primo parroco, costruttore della chiesa di Sant’Antonio in Orte Scalo, delle strutture dell’’oratorio e del santuario della Madonna della Sanità ispirato alla sua Vallecorsa, sostegno durante la guerra, presidente del Comitato per la Ricostruzione della cittadina e guida spirituale per oltre quarant’anni della comunità parrocchiale ispirata agli ideali di Francesco di Assisi.

Il parroco di Orte Scalo, don Giovanni Basenguissa ha rivolto un grazie speciale alle Amministrazioni Comunali di Vallecorsa, con il sindaco Anello Ferracci, e di Orte con il sindaco Dino Primieri, a Don Mauro Pace che ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, in rappresentanza del Vescovo pls. Romano Rossi, al parroco di Vallecorsa don Francesco Paglia e a Padre Ausilio Tornambè che hanno concelebrato il rito in ricordo di Padre Geremia Subiaco.

Un particolare affettuoso saluto e’ stato rivolto a Suor Fernanda Annibale, delle Suore del Preziosissimo Sangue, che ha voluto condividere con la comunità questo momento dopo tanti anni di servizio alla comunità , alla Classe 1981 Comitato festeggiamenti Sant’Antonio sempre presente, a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione delle celebrazioni, agli autori del libro biografico “ Il Buon Pastore” Vittorio Ricci e chi scrive, ed ai fedeli che hanno partecipato al ricordo di Padre Geremia Subiaco nel 50esimo anniversario della sua morte.

La comunità civile e religiosa sarà sempre grata a padre Geremia, primo parroco, profeta, sacerdote e costruttore della chiesa e delle strutture parrocchiali, come della chiesa di pietre vive, della catechesi, delle associazioni e delle attività ricreative , che ha fondato la comunità parrocchiale e che ha voluto regalare lo splendore e il vanto della magnifica chiesa, con il concorso generoso di tanti cittadini .

Si e’ trattato di una celebrazione vissuta intensamente, a cui seguirà nei prossimi mesi una visita della comunità di Orte alla città “gemellata” ed al santuario della Madonna della Sanità di Vallecorsa .